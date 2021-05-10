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العملة المشفرة "إثريوم" تتخطى مستوى 4 آلاف دولار

منشور 10 أيّار / مايو 2021 - 08:17
العملة المشفرة "إثريوم" تتخطى مستوى 4 آلاف دولار
سجلت بتكوين أعلى مستوى في ثلاث أسابيع، واستقرت عملة دوجكوين التي كانت مزحة يوما ما، لتوقف الهبوط الحاد الذي شهدته يوم الأحد بعد تصريحات من إيلون ماسك رئيس تسلا
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تخطت العملة المشفرة إثريوم مستوى أربعة آلاف دولار اليوم الاثنين، لتبلغ ذروة جديدة للجلسة الثالثة على التوالي وسط رهان على احتمال اتساع قاعدة استخدامها، مما دعم عملات رقمية أخرى أيضا

تخطت العملة المشفرة إثريوم مستوى أربعة آلاف دولار اليوم الاثنين، لتبلغ ذروة جديدة للجلسة الثالثة على التوالي وسط رهان على احتمال اتساع قاعدة استخدامها، مما دعم عملات رقمية أخرى أيضا، بحسب ما نشرت "رويترز".

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وسجلت بتكوين أعلى مستوى في ثلاث أسابيع، واستقرت عملة دوجكوين التي كانت مزحة يوما ما، لتوقف الهبوط الحاد الذي شهدته يوم الأحد بعد تصريحات من إيلون ماسك رئيس تسلا.

وكانت إثريوم في أحدث تعاملات مرتفعة ستة بالمئة تقريبا على منصة بينانس التي سجلت عليها 4119 دولارا عند الظهيرة تقريبا في آسيا. وارتفعت بتكوين إلى 59 ألفا و603 دولارات، واستقرت دوجكوين عند نحو 0.54 دولار.

ومنذ بداية العام، ارتفعت بتكوين للمثلين، وزادت إثريوم لأكثر من خمسة أمثالها، وقفزت دوجكوين بأكثر من مئة ضعف بفضل حالةالحماس التي امتدت من بتكوين لأصول مشفرة أخرى.

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كلمات دالة:العملة المشفرة إثريوم

Via SyndiGate.info


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