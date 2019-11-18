اللون الأخضر يلون الأسهم السعودية في أول اكتتاب لأرامكو

في الوقت الذي بدأت فيه أمس عمليات الاكتتاب في جزء من أسهم شركة أرامكو السعودية (الاكتتاب الأضخم في تاريخ أسواق المال العالمية)، اكتست تداولات مؤشر سوق الأسهم المحلية باللون الأخضر، وأغلقت على صعود مدفوع بارتفاعات إيجابية طالت أسعار 50 شركة مدرجة.

وتمكّن مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملاته أمس، من الحفاظ على مكتسباته الفنية المهمة، التي كان قد حققها خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ حيث يتماسك مؤشر السوق فوق مستويات 7900 نقطة، فيما شهدت السيولة النقدية بعض التراجعات، وهو أمر طبيعي في ظل بدء عمليات الاكتتاب في شركة «أرامكو»؛ خصوصاً أن النطاق السعري للاكتتاب تم تحديده بين مستويات 30 إلى 32 ريال (8 إلى 8.5 دولار)، وهي مستويات سعرية جاذبة للمستثمرين.

وبحسب النطاق السعري المعُلن أمس لاكتتاب شركة «أرامكو»، يبلغ عائد التوزيع النقدي لهذه الشركة العملاقة نحو 4.4 في المائة سنوياً (1.4 ريال لكل سهم)، فيما يأتي هذا العائد أفضل حالاً من متوسط التوزيعات النقدية لبقية الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، إذ يبلغ عائد التوزيع النقدي لبقية الشركات نحو 3.69 في المائة كمتوسط سنوي.

وسيعزز إدراج شركة «أرامكو» من جاذبية سوق الأسهم السعودية؛ حيث سيدعم إدراج الشركة العملاقة من المزايا التنافسية التي تحظى بها السوق المالية، فعلى سبيل المثال عائد التوزيع النقدي سيتحسن، كما أن شركة «أرامكو» في الوقت ذاته سيتم إدراجها في كثير من المؤشرات العالمية، الأمر الذي يزيد من جاذبية السوق المالية السعودية، وسيحفّز مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى التدفق بوتيرة أكبر في السوق المالية المحلية. وعطفاً على هذه التطورات المهمة، من المنتظر أن يستحوذ اكتتاب «أرامكو» على سيولة نقدية، تتراوح بين 90 إلى 96 مليار ريال (24 إلى 25.6 مليار دولار) تمثل ما نسبته 1.5 في المائة من أسهم هذه الشركة العملاقة.

ووفقاً لهذه الأرقام، سيكون اكتتاب شركة «أرامكو» الأكبر في تاريخ السوق المالية السعودية، والأكبر في تاريخ الأسواق العالمية؛ حيث سيتجاوز طرح الشركة الصينية «علي بابا» الذي تم العام 2014 وبلغت قيمته 21.77 مليار دولار، ما يعادل 81.6 مليار ريال، أما محلياً فسيتجاوز اكتتاب «أرامكو» اكتتاب «البنك الأهلي التجاري» الذي تم في أكتوبر (تشرين الأول) 2014؛ حيث بلغت قيمة الطرح 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار).

وبدأت، أمس (الأحد)، عمليات الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم «أرامكو السعودية»، فيما من المقرر أن تنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد في 28 من الشهر الحالي، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري، أي 32 ريالاً للسهم (8.5 دولار)، فيما سيتم تخصيص 0.5 في المائة (مليار سهم) كحد أعلى للمكتتبين الأفراد، وذلك من إجمالي أسهم الطرح.

إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع طفيف بنحو 3 نقاط عند 7928 نقطة، وسط تداولات، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.9 مليار ريال (506.6 مليون دولار).

ويأتي اكتتاب شركة «أرامكو» كمرحلة مهمة في تاريخ سوق الأسهم السعودية، إذ يمثّل الاكتتاب في جزء من أسهم هذه الشركة الوطنية العملاقة، الاكتتاب الأضخم في تاريخ سوق المال السعودية، كما أنه يعتبر في الوقت ذاته الحدث الاستثماري الأهم بالنسبة لأسواق العالم خلال الفترة الحالية.