الليرة التركية تنخفض لتسجل أضعف مستوى لها في شهرين

تراجعت الليرة التركية نحو 0.5% مقابل الدولار اليوم الثلاثاء لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو في ظل استمرار بواعث القلق بشأن أثر حرب التجارة الصينية الأمريكية والتوترات في شمال غرب سوريا.

وسجلت العملة التركية 5.8530 ليرة للدولار في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مقارنة مع 5.8250 في إغلاق أمس الاثنين.