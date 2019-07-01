المركزي الإماراتي يحذر من رسائل احتيال على «واتساب»

منشور 01 تمّوز / يوليو 2019 - 12:00
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
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واتساب يزعم أنها صادرة عن المصرف المركزي أو من البنوك العاملة في الدولة، وهي رسائل ذات طبيعة احتيالية

حذر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، العملاء وحثهم على التنبه لرسائل تصلهم عبر تطبيق

«واتساب»، يزعم أنها صادرة عن المصرف المركزي أو من البنوك العاملة في الدولة، وهي رسائل ذات طبيعة احتيالية.

وينصح المصرف المركزي بتفادي الرد على هذه الرسائل، وعدم «فتح أية رابط مرفق بها» لاحتمال الوقوع ضحية لأحد مواقع القرصنة الإلكترونية. 

وأكد المصرف المركزي للجمهور أنه لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مطلقاً لمخاطبة الأفراد أو مؤسسات الأعمال، كما يود تذكير العملاء بأهمية حماية المعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان من عمليات الاحتيال والاستخدامات غير المصرح بها.

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Via SyndiGate.info


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