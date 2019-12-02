المستثمرون من المؤسسات يكتتبون في 4.6 مليار سهم من الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية

أعلنت كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لطرح شركة أرامكو السعودية، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الخمسة عشر الأولى للطرح العام الأولي لـلشركة، حيث بلغت طلبات المشاركة 144,164,386,788 ريال سعودي بلغ اجماليها 4,551,643,566 سهما.

وتستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر حتى يوم الأربعاء 7 ربيع الآخر 1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م) حتى الساعة 17:00 بتوقيت المملكة.