المستثمرون يضخون 24.3 مليار دولار في الأسهم السعودية خلال 2019

في الوقت الذي حقق فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس (الثلاثاء)، أفضل مستوى إغلاق منذ 25 أغسطس (آب) الماضي، بلغ مجموع ما تم ضخه من قبل المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي (2019) نحو 91.2 مليار ريال (24.32 مليار دولار).

وجاء هذا الارتفاع الذي حققه مؤشر سوق الأسهم السعودية لرابع جلسة تداول على التوالي، معززاً فرص الاقتراب من حاجز 8500 نقطة، وهو المستوى الذي كان مؤشر السوق قد فقده في الأسبوع الأخير من تداولات شهر أغسطس الماضي، عقب دخوله في عمليات جني أرباح قوية.

وفي هذا الخصوص، بلغ صافي مشتريات الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2019 نحو 91.2 مليار ريال (24.32 مليار دولار)، مقارنة بصافي مشتريات قدره 2.83 مليار ريال (754.6 مليون دولار) خلال عام 2018، بنسبة زيادة قوية جداً وغير مسبوقة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن «تداول»، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب خلال العام الماضي 239 مليار ريال (63.7 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي مبيعاتهم 148 مليار ريال (39.4 مليار دولار).

وتتضمن تداولات الأجانب في سوق الأسهم السعودية كلاً من اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين، والمحافظ المدارة والشركاء الاستراتيجيين.

وسجل شهر مايو (أيار) أعلى قيمة لصافي مشتريات الأجانب في سوق الأسهم السعودية بقيمة 17.6 مليار ريال (4.69 مليار دولار)، تلاه شهر يونيو (حزيران) بقيمة 16.2 مليار ريال (4.32 مليار دولار).

وكان العام الماضي قد شهد تنفيذ مرحلتي انضمام مؤشر سوق الأسهم السعودية لمؤشر «إم إس سي آي» خلال شهري مايو وأغسطس، وتنفيذ 4 مراحل لانضمام السوق لمؤشر «فوتسي» خلال أشهر مارس (آذار) ومايو ويونيو وسبتمبر (أيلول)، إضافة إلى انضمام السوق إلى مؤشر «إس أند بي داو جونز» خلال شهري مارس وسبتمبر.

وتبقت مرحلة واحدة فقط لانضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشر «فوتسي»، وهي المرحلة التي سيتم تنفيذها خلال شهر مارس المقبل، لتكتمل جميع مراحل انضمام السوق لمؤشرات الأسواق العالمية الناشئة.

ونتيجة لذلك، سجلت ملكية المستثمرين الأجانب الإجمالية أعلى مستوى لها خلال عام 2019 عند 9.28 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أنها تراجعت بنهاية العام إلى 2.19 في المائة نتيجة لإدراج عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية» وارتفاع القيمة السوقية للأسهم المحلية.

وعلى صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، أنهى مؤشر السوق تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق بذلك عند 8474 نقطة، أي بارتفاع 33 نقطة، مواصلاً صعوده لرابع جلسة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وأغلقت أسهم 126 شركة مدرجة على اللون الأخضر أمس، في حين تراجعت أسعار أسهم 49 شركة، وسط ارتفاع طال مؤشرات معظم القطاعات المدرجة في السوق المالية المحلية.

وأنهى سهم شركة «أرامكو السعودية» تداولاته أمس عند مستويات 34.85 ريال (9.29 دولار)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً تبلغ نسبته 0.29 في المائة، وسط كمية تداول بلغ حجمها أكثر من 10 ملايين سهم، تم تداولها من خلال سيولة نقدية بلغت 357.3 مليون دولار (95.28 مليون دولار).

إلى ذلك، أعلنت حتى الآن 11 شركة مدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، في حين أظهرت هذه النتائج نمو أرباح 6 شركات، ليبلغ بذلك متوسط تحسن النتائج المالية للشركات الـ11 مجتمعة نحو 21.88 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2018.

وأمام ذلك، بلغ صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو السعودية»)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».