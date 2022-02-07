المعهد السعودي التقني للتعدين يطلق برنامج منتهي بالتوظيف.. تعرفوا على مزاياه وطريقة التقديم

كشف المعهد السعودي التقني للتعدين عن برنامج جديد لحملة الثانوية العامة وهو برنامج منتهي بالتوظيف يحمل الكثير من المزايا التي يمكن للمتقدم الاستفادة منها.

تفاصيل برنامج المعهد السعودي التقني للتعدين

يمكن للمتقدم بهذا التدريب الاستفادة بعد انتهائه بالعمل داخل واحد من أكبر مصانع في السعودية التي تعمل في مجال التعدين وهي شركة اماك الكبرى، وسيتم التوظيف في عدد من المحافظات داخل المملكة العربية السعودية.

وكشف المعهد عن وجود عدة شروط يجب ان تنطبق على المتقدم لهذا البرنامج ومن أبرز هذه الشروط:

يجب على المتقدم ان يكون سعودي الجنسية

يجب ان يكون المتقدم حاصل على نتيجة 80% في الثانوية العامة كحد ادنى

لا بد للمتقدم من ان يجتاز اختبار القدرات الذي يقيمه مركز قياس بحد ادنى نتيجة 65%

كما يجب على المتقدم اجتياز الاختبار التحصيلي الخاص بمركز الوطني قياس.

ومن الشروط الواجب توافرها ان يكون المتقدم لائق بدنيًا وطبيًا ايضًا

يمنع لاي شخص يستفيد من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية من التقدم للبرنامج

ما هي المميزات التي يقدمها المعهد السعودي التقني للتعدين؟

يمكن للمتقدم في البرنامج الخاص بالمعهد السعودي التقني للتعدين ان يستفيد من المميزات العديدة التي يقدمها المعهد للمتدرب، ومن أبرز هذه المميزات:

مكافآت شهرية مجزية

بدل مواصلات

بدل سكن

التسجيل في التأمينات الاجتماعي والاستفادة منها

تأمين طبي شامل



تفاصيل وموعد وطرق التسجيل في برنامج التدريب الخاص بالمعهد السعودي التقني للتعدين:

أصبح التقدم للتدريب متاح، منذ تاريخ 6 فبراير على ان ينتهي رفع البيانات يوم السبت المقبل الموافق 19 من شهر شباط ميلادي، و 18/7/1443هـ، ويمكن التقدم للتدريب من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص بالمعهد والتدريب وهو form.typeform.com

الضغط على زر بدء التقديم

الاستمرار بالقيام بالخطوات اللازمة ثم الضغط على استمرار

كتابة بقية البيانات المطلوبة ثم قم برفع جميع المعلومات الخاصة بك والمطلوبة واضغط على زر ارسال

ما هو المعهد السعودي التقني للتعدين؟

هو عبارة عن مدرسة حكومية نظامية مقرها في مكة المكرمة تهدف إلى اعداد معلمين سعوديين.