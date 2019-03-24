المغرب ضمن المشاركين في مهرجان دبي العقاري

المغرب يُشارك في مهرجان دبي العقاري

تشارك وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المغرب في «مهرجان دبي العقاري» الذي سيقام خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيشارك وفد برئاسة كاتبة الدولة في«مهرجان دبي العقاري» لعرض مشاريع المملكة العقارية لزوار الحدث السنوي، ويشهد القطاع العقاري في المغرب تحسناً، ما يمنح زوار«مهرجان دبي العقاري» فرصة كبيرة للاستثمار في هذا القطاع المزدهر. ويعد هذا المهرجان الذي يعقد بالشراكة مع «معرض العقارات الدولي»، أكبر منصة مبيعات عقارية في الشرق الأوسط للأسواق العقارية المحلية والدولية.

وشهد المغرب زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يأتي 40 %من الاستثمارات الأجنبية إليه من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستحوذ القطاع العقاري على نسبة كبيرة منها.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان دبي العقاري: «لقد شهد المغرب، وخاصة مدن مراكش ومكناس، زيادة كبيرة في الاستثمارات. ونحن متفائلون بأن مشاركة المغرب في»مهرجان دبي العقاري«ستكون بمثابة خطوة إستراتيجية للبلاد للاستفادة من الاستثمارات، ليس فقط من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، بل وأيضاً في جميع أنحاء العالم».

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