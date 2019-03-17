ما الذي يميز مهرجان دبي للعقارات عام 2019؟

إمارة دبي

تستعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإطلاق مهرجان دبي للعقارات في الفترة من 26 إلى 29 مارس في مركز دبي التجاري العالمي لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية لدبي والإمارات على نطاق أوسع.

ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث، الذي يدار من خلال قطاع إدارة وترويج الاستثمار العقاري، وبالشراكة مع معرض العقارات الدولي (IPS)، أكثر من 20 ألف زائر.

وقالت DLD إن الحدث يتزامن مع سلسلة من الأحداث الأخرى التي ستسهم في تعزيز سوق العقارات في دبي، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لـ DLD: “يعد DPF منصة مثالية لمختلف أصحاب المصلحة في قطاع العقارات. إنه يوفر فرصًا رائعة لأبرز المشاريع العقارية في دبي، بما في ذلك المشاريع قيد التطوير حاليًا. ويمكن للمستثمرين وأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص التي تنشأ عن العمل في هذا المجال الاستفادة من هذا الحدث”.





وأضاف: “على مدى السنوات القليلة الماضية، تجاوزت دبي كل التوقعات في تهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين من خلال إدخال التشريعات المناسبة التي تمكن رواد الأعمال ومطوري العقارات من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وضمان الربحية والدخل المضمون، خاصةً إنه يمثل أحد أهم شرائح الهرم الاقتصادي”.

ويمكن للمطورين الرئيسيين في الإمارات عقد اجتماعات مدتها 45 دقيقة مسبقًا في هذا الحدث مع نظرائهم من الصين والهند وروسيا لاستكشاف فرص التعاون وتحديد أحدث المشاريع في السوق.

ويوفر الحدث أيضًا مزادًا للعقارات في الموقع بالإضافة إلى ورش العمل والمحاضرات والعروض التقديمية والمناقشات.

وتم إطلاق مهرجان دبي للعقارات لأول مرة بواسطة دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع IPS في أبريل 2018.

اقرأ أيضًا:

القطاع العقاري في دبي يدخل المنعطف الخطر

ما الوقت المناسب لشراء العقارات في دبي هذا العام؟!