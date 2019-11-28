النفط ينخفض للجلسة الثانية على التوالي وسط صعود مخزونات وإنتاج الولايات المتحدة

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي بعد أن أفادت بيانات رسمية أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ارتفعت بالمخالفة للتوقعات مع بلوغ الإنتاج مستوى قياسيا.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 63.84 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوط 0.3 بالمئة أمس الأربعاء.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 57.78 دولار للبرميل بعد انخفاض 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ارتفاع الإنتاج لمستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يوميا وتباطؤ عمليات المصافي. كان المحللون توقعوا في استطلاع لرويترز تراجعا بواقع 418 ألف برميل.

والولايات المتحدة حاليا هي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.

وكان الدافع الأكبر للمراهنة على هبوط السعر زيادة 5.1 مليون برميل في مخزونات البنزين، مقارنة مع توقعات لزيادة 1.2 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط صعدت هذا الأسبوع بفعل توقعات بأن الصين والولايات المتحدة، أكبر مستخدمين للنفط في العالم، ستوقعان قريبا اتفاقا أوليا يضع حدا لنزاعهما التجاري المستمر منذ 16 شهرا.