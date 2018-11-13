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النقد الدولي: إيران تحتاج لبيع النفط بـ 100 دولار للبرميل لسد عجز ميزانيتها

النقد الدولي: إيران تحتاج لبيع النفط بـ 100 دولار للبرميل لسد عجز ميزانيتها
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