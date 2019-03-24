شاهد: الهاتف القابل للطي Galaxy Fold وهو قيد العمل (فيديو)

الهاتف القابل للطي Galaxy Fold وهو قيد العمل

قبل أكثر من شهر من إطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر مقطع فيديو للهاتف القابل للطي Galaxy Fold وهو قيد العمل على شبكة الإنترنت.

ويتم في هذا الفيديو عرض شخص مجهول وهو يستخدم الجهاز. وتم نشر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان من فيتنام ويعرض لنا الهاتف وهو يعمل سواء في الحالة التي يكون فيها مطويًا أو ممددًا.

أحد التفاصيل الهامة في هذا الفيديو هو التجعد الواضح في وسط الشاشة الكبيرة التي يبلغ حجمها 7.3 إنش، ويبقى أن نرى ما إذا كان ذلك التجعد سيكون موجودًا على الوحدات المعروضة للبيع من الهاتف Galaxy Fold أم لا.

ويبدو أن توزيع الوزن كان قويًا حيث تمكن المستخدم من طي الهاتف بيد واحدة بينما كان مستويًا على طاولة. ومن القائمة الفرعية لنظام التشغيل، يبدو أن Galaxy Fold يقوم بتشغيل الإصدار 2.1 من واجهة One UI على نظام Android 9 Pie، بحسب موقع إلكتروني.



وبشكل عام، يبدو الجهاز مستجيبًا، كما أن آلية الطي تعمل على نحو سلس. ونظرًا إلى أن هذه التكنولوجيا تعتبر جديدة كليًا، فهذا الأمر يجعلها غير رخيصة. وبالتالي، فلا تستغرب عندما تسمع أن الهاتف Galaxy Fold سيكلفك 1950 دولار أمريكي، ولكن هذا سعر لا يزال رخيصًا بالمقارنة مع Huawei Mate X الذي تم تسعيره بنحو 2600 دولار أمريكي.

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