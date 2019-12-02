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الهند تعتزم استثمار 1.4 تريليون دولار في البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:58
الهند ستكشف عن سلسلة مشروعات للبنية التحتية هذا الشهر في إطار خطة لاستثمار مئة تريليون روبية (1.39 تريليون دولار) في القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة في مسعى لتعزيز الاقتصاد
الهند ستكشف عن سلسلة مشروعات للبنية التحتية هذا الشهر
أبرز العناوين
النمو الاقتصادي في الهند تباطأ إلى 4.5%

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، إن بلادها ستكشف عن سلسلة مشروعات للبنية التحتية هذا الشهر في إطار خطة لاستثمار مئة تريليون روبية (1.39 تريليون دولار) في القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة في مسعى لتعزيز الاقتصاد.

جاءت تصريحات سيتارامان، بعد بيانات صدرت الجمعة وأظهرت أن النمو الاقتصادي في الهند تباطأ إلى 4.5%. وقال سيتارامان في قمة أعمال في مومباي «تنظر مجموعة من المسؤولين في سلسلة المشروعات التي يمكن إعدادها بحيث يمكن توجيه التمويل فور تجهيزه إلى المراحل الأولى لهذه المشروعات».

وأضافت «المهمة اكتملت تقريباً. قبل 15 ديسمبر، سيكون بمقدورنا إعلان ضخ المال في المراحل الأولى لعشرة مشروعات على الأقل».

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Via SyndiGate.info


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