الولايات المتحدة تنوي توزيع لقاح كورونا على الصيدليات قريباً

تعتزم الادارة الأمريكية توزيع لقاح كورونا على الصيدليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة قريباً، وذلك بهدف تسريع وتيرة عمليات التطعيم.

وأعلن جيفري زينتس منسق الاستجابة لجائحة كورونا بالولايات المتحدة في تصريح له بهذا الخصوص، إنه سيتم توزيع مليون جرعة لقاح على 6 آلاف و500 صيدلية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذه الشحنة تضاف إلى 10 ملايين جرعة أخرى جاهزة للشحن إلى جميع أنحاء البلاد.

وأضاف "هذه هي المرحلة الأولى من برنامج توزيع اللقاح على الصيدليات، وسننتقل إلى المراحل الأخرى تباعا بزيادة الإمدادات".