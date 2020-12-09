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الولايات المتحدة: مخزونات الخام والبنزين قفزت الأسبوع الماضي

منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 07:25
الولايات المتحدة: مخزونات الخام والبنزين قفزت الأسبوع الماضي
أفادت بيانات معهد البترول بارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 38 ألف برميل يوميا.
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ارتفعت مخزونات الخام 1.14 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 4 ديسمبر كانون الأول إلى نحو 493 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رأي أجرته رويترز لنزول 1.42 مليون برميل.

أفادت بيانات من معهد البترول الأميركي الثلاثاء بأن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير ارتفعت بشكل كبير في أحدث أسبوع.

فقد ارتفعت مخزونات الخام 1.14 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 4 ديسمبر كانون الأول إلى نحو 493 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رأي أجرته رويترز لنزول 1.42 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.8 مليون برميل.

وأفادت بيانات معهد البترول بارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 38 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين 6.44 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى زيادة 2.27 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.32 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 1.41 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت 128 ألف برميل يوميا.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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