اليمن بحاجة لجمع نحو 143 مليون دولار من إصدارات دين لسد عجز الميزانية

البنك المركزي سيعرض فائدة نسبتها 27 بالمئة على شهادات الإيداع و17 بالمئة على السندات الحكومية

نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ عن وزارة المالية قولها إنها ستصدر أوراقا مالية تتضمن سندات محلية وشهادات إيداع وعقود وكالة بقيمة 100 مليار ريال (نحو 143 مليون دولار) لسد العجز في الميزانية.

وذكرت الوزارة أن البنك المركزي سيعرض فائدة نسبتها 27 بالمئة على شهادات الإيداع و17 بالمئة على السندات الحكومية.

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