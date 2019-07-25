اليورو يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار

تراجع اليورو إلى مستوى جديد هو الأدنى في شهرين مقابل الدولار مع ترقب المستثمرين لتأكيد البنك المركزي الأوروبي على أن تكاليف الاقتراض ستقل وأنه سيبدأ في شراء سندات مجددا.

وتضع أسواق النقد في الحسبان احتمالا نسبته 50% لأن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عشر نقاط أساس اليوم الخميس، لتقل الاحتمالات مقارنة مع الأسبوع الماضي، لكن البعض يتوقع أن يفتح ماريو دراجي رئيس البنك الباب أمام المزيد من التخفيضات مستقبلا أو المزيد من التيسير الكمي.

غير أن بعض المحللين يتوقعون أن يتبني البنك المركزي منحى أقل ميلا للتيسير النقدي.

هذا وانخفض اليورو إلى 1.1126 دولار. ومن المقرر أن يعلن المركزي الأوروبي عن قراره بشأن الفائدة، وعقب ذلك سيعقد مؤتمرا صحفيا .

كما ارتفع الفرنك السويسري، مدعوما بتوقعات خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، ليصل إلى أعلى مستوى في عامين عند 1.0965 مقابل العملة الموحدة. ويجري تداول العملة السويسرية عند 1.0969 فرنك اليورو.

وتسببت توقعات خفض أسعار الفائدة في دفع الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في أسبوعين عند 0.6964 دولار أمريكي.

وظل الجنيه الاسترليني دون مستوى 1.25 دولار أمريكي، غير بعيد عن أدنى مستوى في 27 شهرا الذي بلغه في الأسبوع الماضي، واستقر في أحدث تعاملات عند 1.2475 دولار و89.26 بنس لليورو.