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أسعار الذهب تنخفض مع إقبال المستثمرين على جنى الأرباح

أسعار الذهب تنخفض مع إقبال المستثمرين على جنى الأرباح
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