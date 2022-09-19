انخفاض أسعار الذهب عالميًا بأكثر من 7 دولارات

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 7 دولارات، في حين ارتفعت الفضة وحيدة مخالفة الاتجاه العام.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.44% أو ما يعادل 7.31 دولارا لتصل إلى 1668.17 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.43% تعادل 7.25 دولار لتصل إلى 1688.7 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.17% إلى 19.41 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم بنحو 0.96% إلى 2116.52 دولار، ونزل البلاتين بنسبة 0.26% إلى 903.8 دولار.