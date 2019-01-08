انخفاض أسعار السيارات الأوروبية في مصر يؤثر على كل السوق

أكد مستشار وزير المالية أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية سيؤثر على أسعار باقي السيارات

قال مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن انخفاض أسعار بعض السيارات الأوروبية لا يعبر عن الإعفاء الجمركي الذي حصلت عليه منذ بداية شهر يناير الجاري.

وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة أمس الاثنين، من برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن السوق ستشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا: "أنا بشوف إن انخفاض 10% و15% مش تخفيض مناسب".

وتابع أن تأثير الانخفاض الرسمي سيظهر خلال أسبوعين أو ثلاثة حسب تقديراته الشخصية.

وأكد مستشار وزير المالية أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية سيؤثر على أسعار باقي السيارات.

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