باحثون يوظفون الذكاء الاصطناعي في تحرير مقالات ويكيبيديا

طور باحثون أميركيون منظومة إلكترونية لتصحيح الجمل وتحديث المعلومات على موسوعة ويكيبيديا، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بنفس الأسلوب البشري في الكتابة.

وتحتاج مقالات ويكيبيديا بشكل دائم إلى عملية تصحيح أو تحديث في مناح مختلفة مثل الأخطاء اللغوية أو الأرقام والبيانات والمواقع.

وتوفر المنظومة الإلكترونية التي طورها باحثون في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا الوقت والجهد البشري للمحررين الذين يقومون بالمهمة يدويا.

وتعمل المنظومة عن طريق قيام المحرر البشري بكتابة جملة معينة تحتوي على المعلومة الجديدة المراد تصحيحها أو إضافتها على المقال داخل واجهة مستخدم خاصة بالبرنامج، دون الحاجة إلى الانشغال بالأخطاء الإملائية أو النحوية، فتقوم المنظومة بإجراء عملية بحث داخل موسوعة ويكيبيديا بحيث تصل بمفردها إلى الصفحة المطلوبة وتحدد تلقائيا الجملة المراد تعديلها ثم تقوم بعملية التعديل بأسلوب بشري.

وقال دارش شاه، الباحث في مختبر علوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في معهد ماساشوستس “مقالات ويكيبيديا تتطلب عمليات تحديث بشكل دائم، وسوف يكون من المفيد إجراء هذه التحديثات بشكل آلي في ظل تدخل محدود من البشر أو من دون تدخل على الإطلاق”.

وأضاف “بدلا من الاستعانة بمئات البشر الذي يعكفون على تحديث مقالات ويكيبيديا، سوف تحتاج هذه المسألة إلى عدد ضئيل للغاية لأن هذا النموذج الحوسبي يقوم بالمهمة آليا”.