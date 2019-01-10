باكستان تتوقع اتفاقية استثمار مع السعودية والإمارات خلال الأسابيع المقبلة

باكستان تتوقع اتفاقية استثمار مع السعودية والإمارات

قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني إن باكستان تتوقع اتفاقي استثمار مع السعودية والإمارات في الأسابيع المقبلة مع قيام إسلام آباد بالبناء على علاقاتها مع الدول التي أقرضتها مليارات الدولارات في الفترة الأخيرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء عمران خان في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء إن من المتوقع التوصل إلى مذكرة تفاهم مع السعودية هذا الشهر وتوقيع اتفاق استثمار إطاري مع الإمارات الشهر المقبل.

وأضاف البيان أن الاتفاقين يأتيان بعد اتفاق مماثل وُقع الشهر الماضي مع الصين.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الاتفاقين لكن صحيفة دون الباكستانية اليومية نقلت عن هارون شريف رئيس مجلس الاستثمار قوله إن الاستثمارات ستوجه على الأرجح لقطاعات تكرير النفط والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والتعدين.

وأضافت الصحيفة نقلا عن شريف "نتوقع استثمارات سعودية تفوق العشرة مليارات دولار ومذكرات التفاهم التي سَتُوقع في هذا الشأن لن تكون عامة أو غامضة بل ستكون بشأن اتفاقات ملموسة" مشيراً إلى أن شركة النفط أرامكو السعودية ستستثمر في مصفاة وستبني مصفاتها الخاصة في باكستان.

وقال شريف إن الإمارات مهتمة بالاستثمار في مجالي الزراعة والإسكان في حين أبدت أربع شركات ماليزية اهتماماً بالاستثمار في مجالات اللحوم الحلال والأحجار الكريمة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم عالي التقنية.

وستضاف تلك الاستثمارات إلى حزمة قيمتها ستة مليارات دولار قدمتها السعودية لباكستان وأخرى مماثلة من الإمارات في صورة قروض وتوريد النفط بمدفوعات آجلة.

اقرأ أيضاً:

التضخم في السعودية يرتفع بنسبة 2.8 % خلال نوفمبر

عائدات الاستثمار الأجنبي في السعودية ترتفع بنسبة 38.6 % خلال 9 أشهر

السعودية ستقترض 10 مليارات دولار في 2019