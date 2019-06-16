باكستان: سنحصل على دعم أكثر من 3 مليارات دولار من البنك الآسيوي للتنمية

قال القائم بأعمال وزير المالية في باكستان، عبد الحفيظ شيخ، إن بلاده ستحصل على دعم لميزانيتها 3.4 مليار دولار من البنك الآسيوي للتنمية للتغلب على أزمة ميزان المدفوعات المتضخمة.

حيث أنه وفي الشهر الماضي، توصلت باكستان لاتفاق من حيث المبدأ مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ مدته 3 سنوات وحجمة 6 مليارات دولار لتعزيز المالية العامة الهشة ودعم الاقتصاد الآخذ في التباطؤ في البلاد.

وأضاف "سيجري صرف 2.2 مليار دولار السنة المالية الحالية بداية من الربع الأول من السنة المالية 2019-2020. سيساعد ذلك وضع الاحتياطي والمعاملات الخارجية".

وذكرت وزارة المالية الباكستانية في بيان أن الدفعة الأولى "ستغطي إصلاح السياسات في مجالات مثل المنافسة التجارية وقطاع الطاقة وتطوير أسواق المال".

وضمن شروط الاتفاق مع صندوق النقد يتوقع أن تسمح باكستان بهبوط عملتها الروبية ما يسهم في تصحيح العجز في المعاملات الجارية وخفض دين الدولة بينما تسعى للتوسع في القاعدة الضريبية في البلد الذي لا يسدد الضرائب به سوي واحد بالمئة من السكان.

يذكر أن تمويل البنك الآسيوي للتنمية يضاف إلى قرض صندوق النقد وستصرف معظم الأموال في السنة المالية الحالية.