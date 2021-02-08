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بنك مصر يفكر بشراء أسهم رأسمال سي آي كابيتال

منشور 08 شباط / فبراير 2021 - 12:32
بنك مصر يفكر بشراء أسهم رأسمال سي آي كابيتال
ارتفع سهم الشركة بنسبة تخطت 9% حتى مستويات 4.53 جنيه، وذلك بعد أن تقرر إعادة التعامل على الورقة المالية
أبرز العناوين
وفقا لأحكام الباب الـ12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بنك مصر ينوي التقدم بعرض شراء على أسهم رأسمال شركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية بسعر 4.7 جنيه.

وأضافت الهيئة في بيان لبورصة مصر، أنه يجرى إعداد المستندات الخاصة بملف عرض الشراء، وفقا لأحكام الباب الـ12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وارتفع سهم الشركة بنسبة تخطت 9% حتى مستويات 4.53 جنيه، وذلك بعد أن تقرر إعادة التعامل على الورقة المالية اعتباراً من الساعة 11:55 من جلسة تداول اليوم الموافق 8 فبراير 2021، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

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