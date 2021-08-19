بنوك عالمية تحذر من ارتفاع أسعار السلع بوتيرة أسرع

ترى المنظمات الدولية المعنية بالغذاء وخبراء الاقتصاد عدم قدرة الحكومات على السيطرة على انفلات أسعار السلع في الفترة المقبلة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة ويمكن أن ترتفع بوتيرة أسرع، على إثر المؤشرات التي رصدتها منظمة التجارة العالمية.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الأربعاء إن “مقياسها العالمي للسلع سجل ارتفاعا قياسيا”، مما يؤكد قوة تعافي التجارة بعد الصدمة الكبيرة التي سببتها جائحة كوفيد – 19 في 2020.

وأوضحت المنظمة، التي مقرها جنيف، أن مقياسها لتجارة السلع ارتفع إلى 110.4 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بدء العمل بالمؤشر لأول مرة في يوليو 2016 وبزيادة بأكثر من 20 نقطة على أساس سنوي.

وبحسب خبراء المنظمة يعكس ارتفاع المقياس كلا من قوة النمو التجاري الحالي وعمق الصدمة الناجمة عن الجائحة في العام الماضي رغم أنهم يقولون إن توقعات التجارة العالمية لا تزال تخيم عليها احتمالات التراجع.

وحذرت بعض البنوك العالمية منذ بداية العام الحالي من أن العالم يتجه نحو “دورة عملاقة” لارتفاع أسعار السلع. كما يمثل التضخم ضغطا آخر على المستهلكين المتضررين من الركود الناجم عن تفشي الجائحة ومن انخفاض قيمة العملات المحلية في بعض الدول.

ويرى خبراء أن مسؤولية ما يحدث لا تقع بأكملها على عاتق الحكومات، بل إن المشكلة أصبحت عالمية بسبب عدة عوامل متداخلة، ولعل من أهمها التغيرات المناخية التي أثرت على المحاصيل الزراعية وعمليات الإنتاج وما تلاها من تداعيات أزمة الوباء التي دفعت أسعار السلع إلى الارتفاع على نحو غير مسبوق.

وتفيد بيانات منظمات أممية ودولية تُعنى بمجال توفير الغذاء ومحاربة الفقر والجوع في العالم بأن أسعار السلع الغذائية ظلت ترتفع بشكل مطرد منذ يونيو الماضي، تاركة الحكومات تغرق في مأزق كبير، خاصة بعد تضرر الدول من القيود التي تم فرضها بهدف تطويق الأزمة الصحية.



منظمة التجارة العالمية: منحنى الأسعار ناتج عن عودة النمو التجاري بقوة جراء الوباء

وبينما ينتج العالم ما يكفي من الغذاء لإطعام سكان الكرة الأرضية يتم إهدار ما يقارب ثلث هذا الطعام وتبديد الكثير من الموارد الطبيعية مثل المياه في نفس الوقت.

وترجّح تحوّلات أنماط الاستهلاك تراجع تناول الحبوب وتزايد استهلاك اللحوم والفواكه والخضروات والأطعمة المصنعة، ما يؤدي إلى زيادة ضغوط إزالة الغابات وتدهور الأراضي الزراعية وتزايد الانبعاثات.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد أطلق تحذيرات صادمة الشهر الماضي من أن الملايين من البشر على سطح الكوكب قد يعانون من نقص في الوجبات الغنية بالعناصر المغذية بسبب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء بشكل غير معقول.

وقال كبير الاقتصاديين في البرنامج عارف حسين حينها “لدينا بالفعل عوامل الصراعات والمناخ وفايروس كورونا التي تعمل معا لدفع المزيد من البشر إلى الجوع والبؤس. والآن انضمت أسعار المواد الغذائية إلى الثلاثي القاتل”.

وأضاف “بالنسبة إلى أسرة تنفق بالفعل ثلثي دخلها على الطعام، فإن ارتفاع أسعار الطعام يسبب بالفعل مشكلة”.

وبالنظر إلى مناطق العالم سجل خبراء البرنامج أكبر زيادة في أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا ولبنان واليمن.

كما شهدت عدة بلدان أفريقية مثل زيمبابوي وموزمبيق وبلدان في أميركا الجنوبية مثل فنزويلا ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية.

ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يواجه 270 مليون نسمة الجوع الحاد أو يتعرضون بشدة لخطر الجوع في عام 2021، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي.



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