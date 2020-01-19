بوينغ تعلن عن مشكلة جديدة في برمجة طائرات «737 ماكس»

أعلنت شركة «بوينع» الأميركية لصناعة الطائرات، أنها اكتشفت مشكلة جديدة في برمجة طائرات «737 ماكس»، والتي يمكن أن تعرقل جهود تجديد رخصة الطائرة.

وتتعلق المشكلة الجديدة ببرنامج من المفترض أن يضمن التشغيل الصحيح لشاشات معينة في الطائرة ذات المحركين.

وقال متحدث باسم بوينغ: «في أحد الاختبارات، لم تعمل إحدى الشاشات بسبب البرنامج عند التشغيل».

وأضاف المتحدث وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «نقوم بتحديثات ضرورية والعمل مع إدارة الطيران الاتحادية

بشأن تسليم التغيير وإبلاغ العملاء والموردين»، مشيراً إلى أن أهم أولويات الشركة «هي ضمان سلامة 737 ماكس والالتزام بكل المتطلبات

التنظيمية قبل أن تعود للخدمة».

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية إن الإدارة «تتابع عملية شاملة لإعادة الطائرة بوينغ 737 ماكس إلى خدمة الركاب».

