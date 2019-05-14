بوينغ تلغي آلاف الرحلات والأزمة مستمرة

منشور 14 أيّار / مايو 2019 - 08:45
أعلنت شركة «ساوث ويست» الأمريكية للخطوط الجوية في 25 أبريل الماضي أنها ألغت أكثر من 10 آلاف رحلة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام بسبب الطقس الشتوي
أعلنت شركة «ساوث ويست» الأمريكية للخطوط الجوية في 25 أبريل الماضي أنها ألغت أكثر من 10 آلاف رحلة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام بسبب الطقس الشتوي
أبرز العناوين
هذا هو أعلى مستوى من إلغاء الرحلات الجوية لشركة الطيران منذ الربع الثالث من عام 2001

أحاطت المخاوف التي تتعلق بالسلامة بعملاقة تصنيع الطائرات الأمريكية «بوينج»، ولا يزال إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية مستمراً.

وأعلنت شركة «ساوث ويست» الأمريكية للخطوط الجوية في 25 أبريل الماضي أنها ألغت أكثر من 10 آلاف رحلة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام بسبب الطقس الشتوي، وعمليات الصيانة غير المجدولة وتوقيف طائرات بوينغ ماكس.

وكان هذا هو أعلى مستوى من إلغاء الرحلات الجوية لشركة الطيران منذ الربع الثالث من عام 2001.

وقال أوسكار مونوز الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد ايرلاينز» أثناء كشف النقاب عن مخطط طلاء جديد إن الشركة -التي تمتلك 14 طائرة بوينج ماكس مع انتظار تسلم المزيد من الطائرات من هذا الطراز في وقت لاحق من هذا العام- لم تقرر ما إذا كانت ستحتاج إلى إلغاء رحلاتها بعد يوليو.

وقال: «نحن جميعا نخمن».

المزيد:
هل أثر إيقاف طائرات بوينغ 737 على حركة الطيران في دبي؟
الدعاية السلبية لـ بوينغ 737 ستمحو 12 مليار دولار من قيمة العلامة التجارية
ترمب يدعو "بوينج" على إصلاح الطائرة 737 ماكس وتغيير اسمها
كلمات دالة:

Via SyndiGate.info


Copyright © 2019. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن