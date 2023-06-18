بيع أراضٍ تابعة لشركة سعودي أوجيه المملوكة لرئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري في مزاد علني

أعلن الحساب الرسمي الخاص بـ عقارات سعودي أوجيه عبر تطبيق تويتر عن مزاد علني هجين سيقام يوم غد الأثنين 10 يونيو 2023، الساعة الرابعة عصرًا.



بيع أراضٍ تابعة لشركة سعودي أوجيه في مزاد علني

كشف حساب عقارات سعودي أوجيه المملوكة لعائلة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، عن تفاصيل المزاد العلني الخاص ببيع عقارات الشركة التي أعلنت افلاسها في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب التغريدة الرسمية للمزاد، سيكون المزاد هجين "حضوري وإلكتروني" يوم الأثنين 19 يونيو الموافق الأول من ذي الحجة 1444، وسيقام في قاعة التخصصي للمناسبات والمؤتمرات للحضور الشخصي، وعبر منصة السعودية للمزادات للألكتروني.

وجاء في التغريدة جملة "ودق الرياض.. الخير مقبل" وذلك في إشارة إلى أن عملية البيع هذه من اجل تعويض المتضررين من شركة سعودي أوجيه التي كانت تعتبر ثاني أكبر شركة إنشاءات في السعودية قبل سنوات.

وبحسب التفاصيل المتداولة سيتم المزاد تحت إشراف عدد من الشركات أبرزهم:

السعودية للمزادات

المسوق “أدير

موقع “ساوكر

مكتب الشعباني (محاسبون ومراجعون قانونيون)

المقحم (خبير وأمين إفلاس)

مكتب راشد عبدالله عواجي (محاسبون ومراجعون قانونيون).

والجدير بالذكر أن شركة أدير العقارية تمكنت في شهر سبتمبر الماضي من عام 2022، من بيع أرض "درة المصيف" وهي أولى عقارات شركة سعودي اوجيه، وتم بيع المتر المربع الواحد بقيمة 1020 ريالاً، في مزاد علني أقيم يوم 7 سبتمبر في فندق انتركونتيننتال بمدينة الطائف.

ويُشار إلى أن القضاء السعودي كان قد أصدر قرارًا في بداية عام 2020، حول تصفية شركة سعودي أوجيه وتعيين أمين بهدف التسريع في إجراءات التصفية وفقًا لمهام الأمناء الواردة في نظام الإفلاس، إذ ان مطالبات الدائنين تبلغ 21 مليار ريال سعودي أي ما يقارب الـ

5.56 مليار دولار.

وحرصت السلطات السعودية على تسوية التداعيات المالية لشركة سعودي أوجيه التي كانت قد أغلقت أبوابها في عام 2017، بسبب سوء الإدارة والفساد مما تسبب إلى عدم سداد مستحقات العمال والبنوك.