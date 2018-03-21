ما تأثير ضريبة القيمة المضافة على العقارات في دبي؟!

إمارة دبي

قال مسؤول يوم الثلاثاء إن العقارات في دبي لم تتأثر بشكل كبير بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات حيث أن ما يقرب من 85 في المئة من مكونات صناعة العقارات لا تزال بدون ضرائب.

وتم إعفاء العقارات السكنية والأراضي الخالية من ضريبة الـ5 في المائة التي تم إدخالها في شهر يناير، في حين تم تحديد ضريبة صفرية للعقارات السكنية المبنية حديثًا والتي يتم عرضها لأول مرة في غضون ثلاث سنوات من بنائها. وعلى عكس السلع والخدمات المعفاة، عندما يكون لدى الشركات خدمات وسلع بضريبة صفرية، فإنها تستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها من الحكومة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في بيان له: “إن 85 بالمائة من مكونات قطاع العقارات في دبي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة 5 بالمائة”.

وأضاف بن مجرن “عند مراجعة تفاصيل المبيعات والإيجارات والمعاملات الأخرى، وجدنا أن قيمة مبيعات الأراضي المكشوفة والممتلكات السكنية والممتلكات التجارية والتجزئة المشغولة تشكل أكبر نسبة من إجمالي العقارات المتداولة خلال عام 2017. ومن المتوقع أن تظل هذه النسبة أعلى في السنوات المقبلة وحتى يمكن زيادتها مع استمرار المكاتب التجارية في تحسين عمليات التأجير وتقليص الوحدات الفارغة”.

وفيما يتعلق بالإيجارات، فإن العقارات التجارية تمثل 31 في المائة من العقارات المستأجرة في دبي، أي ما يعادل 31 مليار درهم من أصل عقود الإيجار المسجلة 66 مليار درهم.

وقالت شركة الاستشارات العقارية جيه إل إل مينا الشهر الماضي إن إدخال ضريبة القيمة المضافة في الإمارات قد يؤثر على أجزاء من سوق العقارات هذا العام، لا سيما قطاعات التجزئة والمكاتب، حيث أن الظروف الاقتصادية السيئة تجبر الملاك على استيعاب التكاليف الإضافية.

وعانى سوق العقارات في دبي في السنوات الأخيرة من زيادة العرض، وخفض الوظائف، وانخفاض مخصصات الإسكان، وتراجع النمو الاقتصادي، وكل هذه العوامل أثرت على المبيعات وعلى الإيجارات. وتراجعت أسعار الشقق في الإمارة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع، في حين تراجعت أسعار الفيلات بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها.

وينص قانون [ضريبة القيمة المضافة] على أن أول عرض للمباني السكنية في غضون ثلاث سنوات من الإنجاز يخضع لنسبة الضريبة بنسبة الصفر، مما يعني أن المالكين أو المستثمرين يمكنهم استرداد الضريبة المتعلقة بالمصروفات المتكبدة في البناء”.

ولا يشترط على الملاك الذين يستأجرون عقاراتهم للأغراض السكنية أن يسجلوا في مصلحة الضرائب، إذا كانت جميع الإمدادات المقدمة من المالك معفاة من الضريبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمالكين خصم الضريبة المدفوعة على خدمات إدارة المرافق في المباني التجارية.

المصدر: سنيار



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