في الإمارات... تأمين جديد على الحياة بـ 3 درهم في اليوم!

تأمين جديد على الحياة بـ 3 درهم في اليوم بالإمارات

أعلنت شركة yallacompare عن طرح منتج جديد يوفر تغطية تأمينية بقيمة 1 مليون درهم إماراتي كحد أقصى مقابل 3 درهم إماراتي في اليوم الواحد، وفقاً لما أعلنته الشركة يوم الأحد.

وفي بيانها، قال yallacompare أن المنتج – Smart Term Life Insurance – يمكن شراؤه عبر الإنترنت في عملية تستغرق خمس دقائق مع عدم وجود اختبارات طبية أو استبيان معقد مطلوب.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون ريتشاردز: “لقد ساعدت yallacompare في تحويل الطريقة التي تباع بها المنتجات المالية في الشرق الأوسط، ونحن الآن نجلب روح التغيير الإيجابي إلى قطاع التأمين على الحياة في المنطقة”.

ووفقاً لـ yallacompare، تصنف السياسة لمدة 10 سنوات من بين الأكثر بأسعار معقولة في السوق، مع أقساط تبقى دون تغيير طوال هذه الفترة وتدفع سنوياً بشكل مقدم.

ووفقا للبيان، فإن المبالغ المستحقة بموجب بوليصة التأمين محددة بوضوح لتجنب الخلافات بين شركة التأمين وذوي المتوفى.

وفي حالة الوفيات العرضية، يتلقى المستفيد 100 في المئة من المبلغ بغض النظر عن مقدار الوقت المنقضي على السياسة.

وفي حالة الوفاة الناجمة عن مرض سابق، تبدأ التغطية بنسبة 20 في المائة من المبالغ المؤمن عليها بعد انقضاء ستة أشهر على الوثيقة، و 60 في المائة بعد 12 شهراً، و 100 في المائة بعد 18 شهراً، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وأضاف ريتشاردز: “إن سمارت تيرم للتأمين على الحياة “هو منتج بسيط ومباشر ينبغي على كل شخص أن يفكر في شرائه، وفي حال وفاة حامل السياسة بحادث مؤسف، اكون أسرته مؤمنة بضمانة مالية في وقت صعب من حياتها”.

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