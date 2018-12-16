تدشين أكبر محطة لفرز الحاويات بالشرق الأوسط في ميناء خليفة بتكلفة 477 مليون درهم

محطة كوسكو أبوظبي للحاويات توفر العديد من المزايا والفوائد الاقتصادية.

دشن شركتا موانئ أبوظبي، وكوسكو مطلع عام 2020، أكبر محطة لفرز الحاويات بالشرق الأوسط في ميناء خليفة، بتكلفة 477 مليون درهم (130 مليون دولار)، ضمن محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، ليرتفع إجمالي استثمارات الشركة الصينية في الميناء للمرحلة الأولى إلى 1.57 مليار درهم (430 مليون دولار) تضم محطة مناولة الحاويات بقيمة 300 مليون دولار، وبقدرة تتراوح بين 2.5 إلى 3.5 مليون حاوية سنوياً، بحسب الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي.

وقال الشامسي في حوار مع «الاتحاد»: «تعد محطة كوسكو لفرز الحاويات الأكبر في الشرق الأوسط، وتوفر العديد من الخدمات ذات الصلة بالحاويات، من بينها خدمات التجميع والتفريق وحشو البضائع، وتخفيض وزن البضائع والتخزين على المدى القصير للشحنات غير المجمعة وسهولة التواصل مع محطات الحاويات في ميناء خليفة»، لافتاً إلى أن توقيع اتفاقية محطة الفرز جرى في نوفمبر من العام الماضي.

واستعرض الشامسي حقائق محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، التي تم تدشينها الأسبوع الماضي، حيث تبلغ قدرتها الاستيعابية السنوية 2.5 مليون حاوية نمطية، فيما بدأت المحطة العمل بقدرة استيعابية للمناولة 1.6 مليون حاوية سنوية.

وأفاد الشامسي، بأن محطة كوسكو أبوظبي للحاويات توفر العديد من المزايا والفوائد الاقتصادية، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز أساسي للتجارة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى استقطاب عملاء جدد من شرق آسيا، وخفض في التكاليف بالنسبة لشركات النقل والشحن والبحري. وقال الشامسي: «تتمثل الأهمية الحيوية لمحطة فرز الحاويات الجديدة في ميناء خليفة، في تعزيز مبادرة الحزام والطريق «حزام واحد طريق واحد»، والتي أطلقتها الصين لتعزيز التنمية والاستثمار في قارة آسيا. وتابع: «يبلغ طول رصيف وساحة محطة كوسكو أبوظبي للحاويات 1200 متر، فيما يبلغ حجم محطة الفرز 275 ألف متر مربع، وتعد محطة كوسكو أبوظبي للحاويات ثمرة اتفاقية مدتها 35 عاماً بين موانئ أبوظبي، وشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة».

وأضاف الشامسي، تعتبر محطة كوسكو أبوظبي للحاويات أول شركة تابعة تؤسسها شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة خارج الصين، وتحتضن محطة كوسكو أبوظبي للحاويات أكبر محطة لفرز الحاويات في الشرق الأوسط.

ولفت الشامسي إلى أن شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة تغطي محفظة محطات الحاويات التابعة لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة، المناطق المينائية الرئيسة الخمس في البر الرئيس للصين وجنوب شرق آسيا وأوروبا والبحر المتوسط والبحر الأسود.

وبنهاية سبتمبر 2018، قامت الشركة بتشغيل وإدارة 282 مرسى ضمن 36 ميناء حول العالم منها 192 مرسى مخصصاً لمناولة الحاويات بقدرة استيعابية إجمالية سنوية لعمليات المناولة تبلغ 104 ملايين حاوية نمطية سنوياً، فيما تبلغ القدرة الاستيعابية السنوية لمحفظة شركة كوسكو في جمهورية الصين 81.2 مليون حاوية نمطية.

ووضعت شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة في نوفمبر من العام الماضي حجر الأساس في ميناء خليفة لبدء أعمال بناء محطة الحاويات الجديدة الخاصة بها، وتم إنجاز المحطة خلال عام واحد.

ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات

تعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بعد الهند، بينما تستحوذ دولة الإمارات على حصة ثلث التجارة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، وخمس تجارة هذه الدولة مع الدول العربية، وتعتبر الإمارات أيضاً بوابة لـ60% من صادرات الصين إلى أسواق المنطقة.

وأشار الشامسي إلى أن ميناء خليفة يشكل بوابة استراتيجية للوصول إلى أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يربط السفن المبحرة حول العالم مع المقاصد النهائية، إضافة إلى أنه أول ميناء حاويات شبه آلي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويخدم الميناء أكثر من 25 خط شحن ويتيح ربطاً مباشراً مع أكثر من 70 وجهة دولية، ويتخصص الميناء بأعمال مناولة البضائع العامة والحاويات والشحنات السائبة، والبضائع المدحرجة.

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