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تدشين أكبر محطة لفرز الحاويات بالشرق الأوسط في ميناء خليفة بتكلفة 477 مليون درهم

تدشين أكبر محطة لفرز الحاويات بالشرق الأوسط في ميناء خليفة بتكلفة 477 مليون درهم
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