ترامب: لن أمنع رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي من الاستقالة إذا أراد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لن يمنع رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي ، جيروم باول، من الاستقالة إذا أراد ذلك.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية: "أنا لست مسروراً تجاه جاي باول، لا أعتقد أنه يؤدي عملاً جيداً على الإطلاق"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وكان الرئيس الأميركي قد انتقد باول أواخر الشهر الماضي، بعد إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي خفض سعر الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، في حين كان "ترامب" يرغب في خفض أكبر للفائدة.

وقال ترامب على موقع "تويتر" إنه "ما أرادت السوق سماعه من جاي باول ومجلس الاحتياط الاتحادي، كان القول بأن هذه بداية لدورة طويلة وقوية من خفض الفائدة تتماشى مع وتيرة الصين والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى في أنحاء العالم".

وأضاف "كالعادة، فإن باول تركنا نتهاوى"، متابعاً، أن الولايات المتحدة "ستكسب على أية حال، لكن أنا متأكد أننا لا نحصل على معاونة كبيرة من مجلس الاحتياط".

كان "ترامب" قد دعا مجلس الاحتياط السبت، إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة وذلك بالتزامن مع بدء اجتماعات لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية اليوم لمراجعة أسعار الفائدة.