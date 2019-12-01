تركيا تتجاوز مشاكل توفير الطاقة من الغاز بفضل "تاناب"

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن بلاده "لم تعد لديها مشاكل في أمن توفير الطاقة من الغاز الطبيعي"؛ بفضل خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب"، واستثمارات البنية التحتية للغاز الطبيعي.

وأضاف خلال مشاركته أمس في مراسم ربط خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب"، أن تركيا تسير بخطى واثقة نحو اعتلاء مكان تصبح فيه دولة مركزية في مجال الطاقة.

وأوضح الوزير التركي أن بلاده تتبع سياسة الربح المتبادل في مجال الطاقة، وأن دبلوماسيتها الطاقوية تهدف إلى رفع مستوى الرفاهية في المنطقة، مؤكداً أن تركيا تركز على الدور الموحّد والتوافقي للطاقة من أجل مصلحة كافة الأطراف وأن "كل دولة تعاملت مع تركيا لتحقيق هدف مشترك ربحت، وهذا ما سنصل إليه مستقبلاً".



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المراسم ذاتها والتي حضرها الرئيس الأذري إلهام علييف، إن خط أنابيب غاز "تاناب" العابر للأناضول هو "مشروع سلام إقليمي"، مشدداً في الوقت ذاته على أن تركيا لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أن الاتفاقية التي أبرمتها مع ليبيا ستطبق بجميع بنودها.

وأشار الرئيس التركي إلى أن مشروع "تاناب" هو أهم جزء من ممر الطاقة الممتد من أذربيجان إلى أوروبا بطول 3500 كيلومتر، مؤكداً مضي بلاده في "تنفيذ المشروع كما هو مخطط له منذ يونيو/ حزيران 2012 بجهود حثيثة، رغم كافة التحديات الداخلية والخارجية والتوترات الإقليمية"، لافتاً إلى وفاء بلاده بتعهداتها والتزاماتها وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع العملاق الذي يوصف بـ" طريق الحرير للطاقة".

وأكد أن تركيا تهدف من خلال "تاناب" إلى ضمان تأمين احتياجاتها من الطاقة، فضلاً عن المساهمة في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا، حيث ستستفيد دول مثل بلغاريا واليونان ومقدونيا وألبانيا وصربيا والبوسنة والهرسك من المشروع، وذلك بعد ربط خطي "تاناب" و"تاب".

وأشار إلى أن الكرة بعد اليوم في ملعب الدول الأوروبية المجاورة في الجانب الآخر من الحدود، من أجل بدء ضخ الغاز إلى أوروبا عبر هذا الخط.



وأكد ضرورة استكمال مشروع "تاب" في أسرع وقت ممكن، لبدء ضخ الغاز إلى الطرف الأوروبي، متوقعاً استكماله خلال عام 2020، حيث سينقل "تاناب" 16 مليار متر مكعب من الغاز الأذري سنوياً إلى تركيا وأوروبا، منها 6 مليارات متر مكعب ستستخدمها تركيا، و10 مليارات ستذهب إلى أوروبا، مشيراً إلى أنه يتم التخطيط لرفع سعة "تاناب" إلى 24 مليار متر مكعب في الأعوام المقبلة ومن ثم إلى 31 ملياراً في مرحلة لاحقة.



وأوضح أن حجم الغاز الذي وصل إلى تركيا عبر "تاناب" حتى 18 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري بلغ 3.23 مليارات متر مكعب.

وتبلغ تكلفة مشروع "تاناب" قرابة 7 مليارات دولار، ووضع حجر الأساس له في مارس/ آذار 2017، بحضور رؤساء تركيا، وأذربيجان، وجورجيا، حيث بدأ ضخ الغاز من أذربيجان عبر أنابيبه إلى تركيا في نهاية يونيو/ حزيران 2018.