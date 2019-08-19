تركيا تخطط لإنعاش صادرات الأيدي الناعمة

تعمل وزارة التجارة التركية، على خطة لدمج العنصر النسائي في قطاع التصدير، وزيادة فعالية ونشاط المرأة في قطاع الصادرات عبر الحدود.

وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن وزارتها تعكف على إعداد الخطة "بهدف تحفيز دخول سيدات الأعمال والمنتجات إلى قطاع الصادرات".

وأوضحت أن الوزارة ستعمل على عقد لقاء بين رائدات الأعمال التركيات والإسبانيات كنموذج، في إطار مشروع "المرأة في التجارة".

وحسب بكجان، فإن وزارتها أحدثت دائرة الصادرات لروّاد الأعمال من النساء والشباب، بهدف إتاحة الفرصة لهاتين الفئتين، كي يطوّروا قدراتهم، ويستفيدوا من الحوافز التي تقدمها الوزارة.

وأشارت إلى أن وزارة التجارة، تعمل جاهدة على تعزيز دور المرأة التركية في عالم التصدير".

وتابعت: التقيت وزيرة التجارة الإسبانية رييس ماروتو، على هامش قمة مجموعة العشرين الأخيرة باليابان، وناقشنا سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والاستثمارات المتبادلة، وكيفية رفع حجم التبادل التجاري القائم بين أنقرة ومدريد.

وذكرت أن قيمة صادرات تركيا إلى إسبانيا خلال العام الماضي، بلغت 7.7 مليارات دولار، وأن وارداتها وصلت إلى 5.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن إسبانيا تعد من أهم بلدان الاتحاد الأوروبي من ناحية العلاقات التجارية مع تركيا.

وأضافت: "الإمكانات التجارية والاستثمارية المتوفرة لدى البلدين، لا يتم استغلالها بالشكل الكافي، ونحن بحاجة إلى آلية تجارية واقتصادية لجمع رواد الأعمال في تركيا وإسبانيا".

ولفتت إلى نشاط وفعالية العنصر النسائي في إسبانيا، موضحة أن "وزارات عدة منها المالية والتجارة والاقتصاد، تُدار من قِبل النساء في هذا البلد ولتعزيز تعاوننا مع إسبانيا، نريد من نسائنا تبني أدوار أكثر فعالية في عالم الأعمال، وسنعقد اجتماعا بين رائدات الأعمال لدى كلا الطرفين قريبا، في إطار مشروع المرأة في التجارة".

وأضافت: "اتفقت مع نظيرتي الإسبانية، على عقد لقاء آخر نهاية الصيف الحالي، لبحث سبل تعزيز نشاط التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين".



وتطرقت الوزيرة التركية إلى علاقات بلادها التجارية والاقتصادية مع هولندا، قائلة: "هولندا أيضا واحدة من الدول الأوروبية التي تربطنا بها علاقات تجارية واقتصادية وثيقة.

ولفتت إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وهولندا، تحسن بشكل كبير وارتفع من 4.6 مليارات دولار عام 2006، إلى 8.1 مليارات دولار في 2018.

وذكرت أن قيمة الاستثمارات الهولندية المباشرة في تركيا، بلغت 24.2 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة الاستثمارات التركية المباشرة في هولندا، حاجز 12 مليار دولار.

وأوضحت أن الاجتماع الثاني للجنة التجارية والاقتصادية المشتركة بين تركيا وهولندا، ستعقد في سبتمبر/أيلول المقبل بمدينة إسطنبول.