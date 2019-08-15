ترمب يجدد انتقاده للمجلس الاحتياطي: بطيء جداً

أبرز العناوين
حث ترمب المجلس على التحرك بسرعة أكبر بعد أن خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة القصيرة الأجل ربع نقطة مئوية الشهر الماضي
كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، انتقاداته لمجلس الاحتياطي الاتحادي، قائلا إنه «بطيء في تغيير سياسته النقدية».
وحث ترمب المجلس على التحرك بسرعة أكبر بعد أن خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة القصيرة الأجل ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.
وفي تغريدة على «تويتر»، قال ترمب إن مجلس الاحتياطي الاتحادي «تحرك بمنتهى السرعة عندما رفع أسعار الفائدة في السابق، لكنه الآن متأخر جداً جداً في خفض الفائدة».
وفي وقت سابق هذا الشهر، حثّ ترمب «البنك المركزي» على خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة.
المزيد:
الأسواق العالمية تترقب أول خفض لأسعار الفائدة الأمريكية منذ الأزمة المالية
حرب العملات تشتعل رسمياً بين أمريكا والصين
الأسواق العالمية تترقب أول خفض لأسعار الفائدة الأمريكية منذ الأزمة المالية
حرب العملات تشتعل رسمياً بين أمريكا والصين
Via SyndiGate.info
Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.