ترمب يجدد انتقاده للمجلس الاحتياطي: بطيء جداً

كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، انتقاداته لمجلس الاحتياطي الاتحادي، قائلا إنه «بطيء في تغيير سياسته النقدية».

وحث ترمب المجلس على التحرك بسرعة أكبر بعد أن خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة القصيرة الأجل ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.

وفي تغريدة على «تويتر»، قال ترمب إن مجلس الاحتياطي الاتحادي «تحرك بمنتهى السرعة عندما رفع أسعار الفائدة في السابق، لكنه الآن متأخر جداً جداً في خفض الفائدة».

وفي وقت سابق هذا الشهر، حثّ ترمب «البنك المركزي» على خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة.