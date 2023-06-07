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تسريبات حول iPhone 15 - موعد إصداره وسعره وأبرز ميزاته

تاريخ النشر: 07 حزيران / يونيو 2023 - 01:39
تسريبات حول iPhone 15...سيطرح في سبتمبر وهذا سعره واهم ميزات
Shutterstock

من المتوقع  أن يطرح الإصدار الجديد من شركة أبل ،iPhone 15، في سبتمبر المقبل، وسط حماس كبير من عشان ايفون في خضم التسريبات العديدة لمميزات هذا الجهاز.

الجهاز الجديد سيتم اصداره بالتزامن مع اصدار MacBook Air الجديد / مقاس 15 بوصة.

 

بعض التسريبات حول مواصفات iPhone 15 

وبحسب التسريبات فسيصدر عن شركة ابل في هذا الاصدار المنتظر جهاز iPhone 15 و iPhone 15 plus و iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، وسيترواح حجم الاجهزة ما بين 6.1 و 6.7 بوصة.

تشير التكهنات ان جميع الاجهزة سيكون لها منفذ USB-C، ومن المفترض ان يتم استخدام رقائق مودم Qualcomm.

iPhone 15 Pro الاغلى وصاحب أفضل الميزات

 يتوقع ان يكون سعر Pro اغلى مع ميزات اكثر وافضل، وتشير التكهنات أن اطارات التيتانيوم لجهاز Pro ستكون أقل نحافة، وسيخضع الجهاز لبعض التغييرات الطفيفة في التصميم.

تسريبات حول Iphone 15...سيطرح في سبتمبر وهذا سعره واهم ميزات

اسعار iPhone 15 

وستبدأ اسعار الاجهزة التي طال انتظارها من 799 دولار، فيما يزيد السعر بحسب المواصفات والسعة المتاحة للجهاز.

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