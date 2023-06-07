تسريبات حول iPhone 15 - موعد إصداره وسعره وأبرز ميزاته

من المتوقع أن يطرح الإصدار الجديد من شركة أبل ،iPhone 15، في سبتمبر المقبل، وسط حماس كبير من عشان ايفون في خضم التسريبات العديدة لمميزات هذا الجهاز.

ICYMI: This is what iPhone 15 Pro will look like based on more leaked details obtained by 9to5Mac https://t.co/MToyKSMwV5 pic.twitter.com/OgwQu97hIo — 9to5Mac (@9to5mac) April 10, 2023

الجهاز الجديد سيتم اصداره بالتزامن مع اصدار MacBook Air الجديد / مقاس 15 بوصة.

بعض التسريبات حول مواصفات iPhone 15

وبحسب التسريبات فسيصدر عن شركة ابل في هذا الاصدار المنتظر جهاز iPhone 15 و iPhone 15 plus و iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، وسيترواح حجم الاجهزة ما بين 6.1 و 6.7 بوصة.

تشير التكهنات ان جميع الاجهزة سيكون لها منفذ USB-C، ومن المفترض ان يتم استخدام رقائق مودم Qualcomm.

iPhone 15 Pro الاغلى وصاحب أفضل الميزات

يتوقع ان يكون سعر Pro اغلى مع ميزات اكثر وافضل، وتشير التكهنات أن اطارات التيتانيوم لجهاز Pro ستكون أقل نحافة، وسيخضع الجهاز لبعض التغييرات الطفيفة في التصميم.

اسعار iPhone 15

وستبدأ اسعار الاجهزة التي طال انتظارها من 799 دولار، فيما يزيد السعر بحسب المواصفات والسعة المتاحة للجهاز.