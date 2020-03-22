"تسلا" و"فورد" و"جنرال موتورز" تحت رحمة عاصفة كورونا

تشير التنبؤات إلى انخفاض تسليمات شركة السيارات الأميركية المتخصصة بالمركبات الكهربائية، "تسلا"، خلال العام 2020، فيما ستُعلن "فورد موتور" أول خسارة سنوية لها منذ عام 2009، وستفقد "جنرال موتورز" حوالى 3.5 مليارات دولار هذه السنة، وفقا لمحلل يرى أن الطلب على المركبات يتوقف فعليا بسبب فيروس "كورونا".

المحلل في شركة "آب.بي.سي كابيتال ماركتس"، جو سباك، خفّض توقعات الأسعار المستهدفة لجميع الشركات التي يغطيها والبالغ عددها 23، كما خفّض تصنيف 4 منها في تقارير تقيّم تأثير فيروس "كورونا" Covid-19 على هذا القطاع حول العالم.

ووصف تخفيضات توقعاته بأنها "قاسية، لكنها معقولة إلى حد معقول"، وفقا لشبكة "بلومبيرغ" الأميركية، وقال إن مباعث القلق لدى فريقه ليست حادة كفاية.

وكتب سباك أن "الوضع مائع للغاية، لكن ليس من الصعب أن نتخيل أن الطلب على المركبات يتوقف تماما وسط حالة من تفكك الروابط الاجتماعية وإرهاق أصاب المستهلكين"، مضيفا: "ولنكن صادقين، فإن شراء سيارة جديدة قد يكون مسألة في ذيل أولويات الكثيرين بمجرّد أن تستقر الأمور".



وقد شهدت أسهم "تسلا" تراجعا كبيرا بنحو 20% في يوم واحد، بينما تراجعت أسهم "جنرال موتورز" و"فورد" بنسب أقل بقليل لكن راوح نطاق تقلبها بين 14% و11%. وقد أعد سباك التنبؤات الآتية للشركات الكبرى الثلاث، بناء على تغطيته لأخبارها ونشاطاتها:

"تسلا"

تحافظ الشركة المتخصصة أساسا بالسيارات الكهربائية على تصنيف "بيع السهم"، مع خفض سعره المستهدف من 530 دولارا إلى 380 دولارا. ومن المتوقع أن تنخفض عمليات التسليم سنة 2020 إلى 364 ألفا و600 سيارة، من حوالى 368 ألفا العام الماضي.

كما ستصاب بخسارة صافية قدرها 104 ملايين دولار على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموما، بعد تقديرات سابقة كانت تتوقع أرباحا قيمتها 1.53 مليار دولار. وستفقد الشركة 920 مليون دولار من نقودها، بعدما كانت تترقب سابقا تدفقات نقدية إيجابية بقيمة 1.7 مليار دولار.

"جنرال موتورز"

تحافظ على تصنيف "شراء السهم"، مع تخفيض السعر المستهدف من 49 دولارا إلى 33. وخُفضّت توقعات الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب لسنة 2020، إلى 2.8 مليار دولار، نزولا من 8.39 مليارات. وسينخفض ربح السهم إلى 1.15 دولار من 6.05 دولارات. وستفقد الشركة 3.5 مليارات دولار من سيولتها النقدية هذا العام.

"فورد"

ستحافظ الشركة على تصنيف "التمسّك بالسهم"، مع تخفيض سعره المستهدف من 9 دولارات إلى 6.5 دولارات. ويُقدر إجمالي الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب لعام 2020 بمبلغ 157 مليون دولار، نزولا من 6.12 مليارات.

تقدير أرباح السيارات قبل اقتطاع الفوائد والضرائب بمبلغ 422 مليون دولار، هبوطا من 4.99 مليارات. كما من المتوقع أن يخسر السهم 22 سنتا، بدل من ربح 1.02 دولار.