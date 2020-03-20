تطبيقات تساعدك في العمل عن بعد في زمن الكورونا

انتشر فيروس كورونا في أنحاء العالم وبان أثره في جميع النواحي اجتماعياً واقتصادياً وصحياً. حيث مع تفشي الفيروس بوتيرة سريعة، لجأت العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات قوية كحظر الطيران، وحظر التجول، وتعليق الأعمال في المؤسسات وغيرها الكثير.

ومع هذا الوباء لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى اعتماد نظام العمل عن بعد.

حيث طلبت العديد من الشركات من موظفيها عدم الحضور إلى مكاتبهم والعمل من منازلهم من باب الحرص على سلامتهم والمساهمة في الحد من انتشار المرض، وكذلك لتخفيف الخسائر التي قد تتكبدها الشركات جراء فيروس كورونا.

وتساعد هذه التطبيقات في العمل عن بعد حيث تقلل من حجم رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة وتعمل على الاستجابة الفورية في الرد و تسمح بتسريع العمل وتعد وسيلة فعالة لعقد الاجتماعات. ومن أهم هذه التطبيقات :

1. تطبيق Slack

يعد تطبيق Slack من أهم تطبيقات الدردشة والعمل عن بعد حيث يجمع بين تطبيقات المحادثة وتطبيقات إدارة الأعمال والمهام ومتابعة المشاريع. فهو تطبيق إداري واجتماعي في نفس الوقت وأهم ما يتميز به أنه متوفر على كل الأجهزة أي على هاتف ذكي أو أي حاسوب بمختلف أنواعها. كذلك يوفر خاصية المحادثة المتكاملة حيث من خلاله يمكن محادثة أي شخص و إرسال الصور والملفات. ويتميز أيضاً بإمكانية ربط التطبيق بخدمات خارجية مثل مكالمات سكايب الصوتية أو الفيديو.

2.سكايب Skype:

يعتبر أداة تواصل شخصي لكنها راسخة في مجال الأعمال التجارية أيضًا لسهولة عقد الاجتماعات من خلاله، حيث يمكن أن يجمع بين 10 أشخاص في فيديو واحد كذلك يتميز بالدردشة الكتابية وهو متوفر الآن مجانا.





3. Team on the run

هو تطبيق متاح باللغات الثلاثة: اللغة الاسبانية والانجليزية والفرنسية، ويوفر للشركات على اختلاف أحجامها وسيلة اتصالات آمنة وفورية ويمكن للمستخدمين تبادل المعلومات عبر الجوال وهو أيضًا مصمم لتوفير المال والوقت ومساحات المكتب.





4. Google Keep

هو أداة من أدوات جوجل تساعد الفريق على التواصل وتنسيق المهام وإدارة الوقت، كذلك من الممكن أن تشارك مع الأصدقاء وزملاء العمل الأفكار والأطروحات المختلفة، سواء كتابية أو صوتية، ومن ثم تحويلها الى من تريد.



ويحتاج العمل عن بعد أيضًا:

5. أدوات إدارة المشاريع

تسمح هذه الأدوات بإدارة المشاريع وبرمجتها وتحديد مهامها ومواعيدها ومن أهم الأدوات التي تساعد في ذلك: 1. Trello : هو عبارة عن قوائم يمكن من خلالها توزيع المهام المطلوب إنجازها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري وصياغتها كبطاقات.



6. حزمة برمجيات مكتبية:

يحتاج العاملين عن بعد وجود برامج لمعالجة النصوص وأوراق العمل وإدارة البريد الإلكتروني ومن أهمها: Google Doc, Google sheets, Google Slides.







أهم نصائح العمل عن بعد:

العمل عن بعد يشكل تحولاً كبيرا للموظفين المعتادين على العمل في المكتب. لذلك هذه مجموعة نصائح من أشخاص نجحوا في العمل عن بعد:

البريد الإلكتروني هو مفتاح أي شخص لذلك يتوجب عليك تفعيل التنبيهات بوصول بريد إلكتروني جديد على حاسوبك أو هاتفك. في اجتماعات العمل يجب أن توقف صوت الميكروفون ، وتفعله عندما تريد التحدث تفادياً للتشويش. اختار مكان مناسب في منزلك لبيئة العمل من حيث الهدوء والإضاءة ولا تنسى تناول الطعام. الانتباه إلى فرق التوقيت بين أعضاء فريقك. قد تشعر بالوحدة ، لذلك يجب عليك التواصل مع زملاء العمل عن طريق تطبيقات الدردشة اختر تصميم خاص لعملك في المنزل كإعداد كوب من القهوة أو الشاي.

وأخيرا في الوقت الحالي الذي يشهده العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا ، قد يعجبك ويعجب شركتك نمط العمل من المنزل وقد تصبح من الذين اختاروا هذه الطريقة لإنتاجية أكثر.