تطبيق Fast Budget.. حلول متكاملة لإدارة المصاريف وتتبعها

بين فترة وأخرى، يقع المستخدمون في حيرة عند البحث عن الأمور التي أنفقوا فيها أموالهم وما هي الطريقة الصحيحة لمتابعة إنفاقهم بشكل متكامل ودقيق، ويعملون على الاعتماد على تسجيل الملاحظات عبر الهواتف أو من خلال ورقة وحسابها، إلا أنه مع ذلك يظل هذا الأمر متعبا وغير دقيق، لذلك يأتي تطبيق Fast Budget لحل هذه المشكلة ليمثل لهم حلا متكاملا في إدارة المصاريف وتتبع الميزانيات.

ويمثل التطبيق أحد أفضل تطبيقات إدارة النفقات والتوفير، حيث يمكن المستخدم من التحكم في نفقاته الشخصية أو نفقات عائلته بسهولة من أجل التوفير بشكل أفضل، ومن خلال خطوات بسيطة يمكنه التعرف على تدفق أمواله في تبويب داخل التطبيق يمكنه تخصيصه كيفما يشاء إلى جانب إمكانية إضافة المخططات والتقويم الخاص به ومزامنة تلك المعلومات حتى خمسة أجهزة مع إمكانية تلوين الأقسام بالألوان المختلفة وعمل نسخ احتياطية للبيانات بشكل تلقائي في ذاكرة الهاتف أو على الخدمات السحابية لتجنب فقدان البيانات.

يحتوي التطبيق على قسم خاص ببطاقات الائتمان، حيث يمكن للمستخدم إضافة بطاقة ائتمان والتعامل بأكثر من 90 عملة مختلفة حول العالم، مع تنظيم نفقاته اليومية وإدخال سجل بالمصروفات والإيرادات إلى جانب إمكانية جدولة المصروفات ليقوم التطبيق بتذكيره عند موعد استحقاق المعاملة، حيث يوجد قسم مخصص للمعاملات المجدولة في الأيام المقبلة. ويوفر التطبيق مجموعة من الأدوات البسيطة التي تمكنه من إنشاء ميزانية منظمة تساعده على توفير الأموال.