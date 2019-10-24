تعرف على أكثر الأسعار طلباً في سوق دبي العقاري

دفعت مبيعات المنازل بأسعار معقولة سوق المعاملات العقارية في دبي في الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك وفقًا لمنصة العقارات Property Finder.

العقارات التي تكلفتها 1.5 مليون درهم أو أقل سجلت 18858 صفقة خلال هذه الفترة، بزيادة 11 في المائة على أساس سنوي.

وقال التقرير “هذا يشير إلى أن العقارات في دبي لم تعد مجرد ملعب للأثرياء ولكن لديها ما تقدمه للمشتري الواعي للميزانية على قدم المساواة”. مضيفاً أن التراجع في أسعار المنازل يجعل بثبات العقارات في دبي أكثر سهولة بالنسبة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وأظهرت بيانات Property Finder أن المبيعات على المخطط كانت تمثل غالبية الصفقات بـ 10،989 صفقة خلال الفترة.

وبالنسبة للعقارات ذات الأسعار المرتفعة، شهدت دبي 6،888 صفقة للمنازل التي تتراوح قيمتها ما بين 1.5 مليون درهم و 3 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 و 2196 صفقة لشراء عقارات تتراوح قيمتها بين 3 ملايين درهم إلى 5 ملايين درهم.

وكانت هناك 726 صفقة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 5 و10 ملايين درهم و 520 صفقة للعقارات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم، وفقا لـ Property Finder.

وشكلت المبيعات على الخارطة حصة أكبر من معاملات العقارات التي تقل قيمتها عن 3 ملايين درهم، في حين ساهمت مبيعات السوق الثانوية بحصة أكبر بكثير في صفقات العقارات التي تبلغ قيمتها 5 ملايين درهم فما فوق، مما يشير إلى تفضيل المستثمرين والمستخدمين النهائيين لمشاريع أقل تكلفة على الخارطة مدعومة بخطط الدفع بعد التسليم.

كما ذكر التقرير أن إجمالي المبيعات على الخارطة في جميع الفئات ارتفع بنسبة 23.6 في المائة ليصل إلى 16066 وحدة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

وشهدت دبي هيلز استيت أكبر عدد من المبيعات على الخارطة حيث بلغت 1700 صفقة، وشهد وسط مدينة دبي 1690 صفقة خلال الفترة. وكانت دبي كريك هاربور، ودبي سواث وميدان في صدارة المناطق الأخرى للمبيعات على الخارطة.

وبقي الطلب على العقارات الجاهزة أو المكتملة حديثًا ثابتًا على أساس سنوي، حيث تم بيع 13،122 وحدة بحلول نهاية سبتمبر من هذا العام مقابل 12،986 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تقرير منفصل يوم الأربعاء ، قالت JLL للاستشارات إن أكثر من 6300 منزل جديد تم الانتهاء منها في دبي خلال الربع الثالث، وبذلك يصل إجمالي عدد المباني المكتملة حتى الآن هذا العام إلى 23000، ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية حوالي 542،000. من المقرر استكمال 33000 وحدة أخرى بحلول نهاية العام.

وحتى الآن هذا العام، تم إطلاق مشاريع تحتوي على 7800 وحدة جديدة، وهو أقل رقم على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.