تعرف على اسعار الذهب اليوم في الاردن الجمعة 9 ديسمبر 2022

شهدت اسعار الذهب اليوم في الاردن الجمعة 9 ديسمبر، نشاط نسبي خلال تعاملات الساعات الأولى تناسباً مع ارتفاع سعر الذهب العالمي، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,795.19 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

اسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 40.94 دينار أردني، بما يُعادل 57.72 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 37.53 دينار أردني، ما يُعادل 52.91 دولار.

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21 في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الجمعة عند 35.82 دينار، بما يُعادل 50.50 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في الأردن

بلغ سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 30.70 دينار أردني، بما يُعادل 43.29 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في الأردن

وصل سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الجمعة عند 23.88 دينار أردني، ما يُعادل 33.67 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر في الأردن عند 1,273.31 دينار أردني، بما يُعادل 1,795.19 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في الأردن

بلغ سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الجمعة 9 ديسمبر عند 40,937.84 دينار أردني، ما يُعادل 57,716.66 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة في الأردن عند 286.56 دينار أردني، ما يُعادل 404.0 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.