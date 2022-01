تعرف على سؤال إيلون ماسك الوحيد في مقابلات العمل

وفقًا لرون فريدمان، عالم النفس الاجتماعي الحائز على جوائز ومؤلف كتاب "The Best Place to Work"، يكذب 81% من الأشخاص أثناء مقابلات العمل.

من المحتمل أن هذا هو السبب وراء طرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وTesla، سؤال مقابلة واحدًا بسيطًا، للوقوف على مدى كذب المرشح للوظيفة، والسؤال هو: ما هي أصعب المشكلات التي واجهتها وكيف تم حلها؟

تبرير إيلون ماسك عن هذا السؤال

يرى إيلون ماسك أن هذا السؤال مهم للغاية، حيث أنه يكشف عن الدور الذي لعبه المرشح للوظيفة في مشروع أو شركة سابقة.

بهذا السؤال، يقول ماسك إنه يستطيع معرفة ما إذا كان المرشح للوظيفة، هو حقًا الشخص الذي تولى القيادة ووجد حلولًا لمشكلة ما، بدلاً من مجرد كونه عضوًا في فريق فعل ذلك.

وأوضح ماسك وجهة نظره، بأن الأشخاص الذين قاموا حقًا بحل المشكلة، يعرفون تمامًا كيف قاموا بحلها، حيث إنهم يعرفون التفاصيل الصغيرة.

وأضاف ماسك أن هؤلاء المرشحون قادرون على التحدث بعمق عن الصراعات التي واجهوها والاستراتيجيات التي استخدموها، وقال الرئيس التنفيذي لـ Tesla "يمكن للمرشحين ذات الكفاءة العالية الإجابة على هذا السؤال بطرق متعددة".

بينما عن الذين يتظاهرون بأنهم هم من يحلون المشاكل يتعثرون أثناء الحديث.

وقال ماسك "أي شخص يكافح بشدة لحل مشكلة ما، لا ينسى ذلك أبدًا".

نصائح عن مقابلات العمل

ينصح باري دريكسلر وهو خبير في مقابلات العمل، أن يكون الشخص صريحًا بشأن التحدث عن عيوبه عندما يطلب منه ذلك.

وأضاف دريكسلر، بأنه من المهم أن يتذكر كل شخص بأنه قد لا يفي بكل المتطلبات المدرجة في الوصف الوظيفي، ووصف ذلك بالأمر الجيد.

حيث يقول دريكسلر "أعط إجاباتك دورًا إيجابيًا، إذا سأل صاحب العمل عن مهارة تفتقر إليها، فاشرح ما تعرفه عن المهارة، وقدم أمثلة على المهارات المماثلة التي تمتلكها وأبدى استعدادك للتعلم".

وأوضح دريكسلر نهج مكونًا من ثلاث خطوات لأي سيناريو أثناء مقابلات العمل.

على سبيل المثال، إذا سأل أحد المحاورين عما إذا كان لديك خبرة إدارية، فسيكون الرد الجيد: "ليس لدي خبرة إدارية، ولكن سُمح لي بأخذ زمام المبادرة في مشاريع مختلفة حيث قمت بتفويض المهام إلى زملاء عمل آخرين وتلقيت النتائج المحددة، وإذا كان بإمكاني الحصول على هذه النتائج المحددة، فأنا متأكد من أنني أستطيع إدارة فريق بشكل فعال هنا، وأنا على استعداد للتعلم من أولئك الذين هم أعلى مني في المناصب".

كما ينصح دريكسلر أيضًا، بأن يكون الشخص دائمًا صادقًا قدر الإمكان عند مناقشة المجالات التي ليس مؤهلاً فيها تمامًا، مُضيفًا إلى أنه يجب محاولة تحويل دفة السؤال من ما لا تعرفه إلى ما تعرفه.