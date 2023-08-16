  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. تعرف على سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023

تعرف على سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023

تاريخ النشر: 16 آب / أغسطس 2023 - 07:43
سعر الذهب اليوم في العراق
سعر الذهب اليوم في العراق

سجل سعر الذهب اليوم في العراق، الأربعاء 16 أغسطس، انخفاضاً جديداً في مستهل جلسات التداول بالتناسب مع هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,902.88 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

اقرأ ايضاًأسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أغسطس 2023.. بعد التحرك الأخيرأسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أغسطس 2023.. بعد التحرك الأخير

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 80,361.83 دينار عراقي، ما يُعادل 61.18 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق عند 73,665.01 دينار عراقي، ما يُعادل 56.08 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 70,316.60 دينار عراقي، ما يُعادل 53.53 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 60,271.38 دينار عراقي، ما يُعادل 45.88 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 46,877.74 دينار عراقي، بما يُعادل 35.69 دولار.

 

اقرأ ايضاًأسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أغسطس 2023.. بعد التحرك الأخيرسعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 16 أغسطس 2023.. جنون الليرة!

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,499,534.30 دينار عراقي، بما يُعادل 1,902.88 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس في العراق عند 80,361,833.88 دينار عراقي، بما يُعادل 61,178.97 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في العراق عند 562,532.84 دينار عراقي، أي ما يُعادل 428.24 دولار.

كلمات دالة:سعر الذهب اليوم في العراقأسعار الذهب اليوم في العراقسعر الذهب في العراق

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن