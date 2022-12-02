تعرف على سعر الذهب اليوم في عمان الجمعة 2 ديسمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في عمان الجمعة 2 ديسمبر 2022، استقراراً بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع تباين سعر الذهب في البورصة العالمية بشكل طفيف، وسجلت العقود الفورية عند 1,798.92 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب في عمان اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 22.27 ريال عماني ما يُعادل 57.84 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 20.41 ريال عماني، ما يُعادل 53.02 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.48 ريال عماني، ما يُعادل 50.61 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.70 ريال عماني، ما يُعادل 43.38 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 12.99 ريال عماني، ما يُعادل 33.74 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 11.13 ريال عماني، ما يُعادل 28.92 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 2 ديسمبر في سلطنة عمان عند 692.57 ريال عماني، بما يُعادل 1,798.92 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الجمعة 2 ديسمبر عند 22,266.63 ريال عماني، ما يُعادل 57,836.58 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 155.87 ريال عماني، أي ما يُعادل 404.88 دولار.