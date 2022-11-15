تعرف على سعر الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الثلاثاء 15 نوفمبر استقرار نسبي في مستهل تعاملات اليوم المبكرة، تناسباً مع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند 1770.11 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 85762.95 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.91 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 78616.03 ليرة لبنانية، بما يُعادل (52.17 دولار).

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 75042.58 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.80 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 64322.21 ليرة لبنانية، ما يُعادل (42.68 دولار).

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 50028.39 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (33.20 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 42881.47 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.46 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 عند 2667527.82 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1770.11 دولار).

سعر الجنية الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر عند 600340.63 ليرة، بما يُعادل (398.4 دولار).

سعر كيلو الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر في لبنان عند 85762946.94 ليرة، ما يُعادل 56910.32 دولار.