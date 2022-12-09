تعرف على سعر الذهب اليوم في لبنان الجمعة 9 ديسمبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان الجمعة 9 ديسمبر ارتفاع نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية تناسباً مع ارتفاع مؤشر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,795.19 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 87,523.45 ليرة لبنانية، بما يُعادل (57.72 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 80,229.83 ليرة لبنانية، بما يُعادل (52.91 دولار).

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 76,583.01 ليرة لبنانية، بما يُعادل (50.50 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 65,642.58 ليرة لبنانية، ما يُعادل (43.29 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 51,055.34 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (33.67 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 43,761.72 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.86 دولار).



اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في لبنان

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 عند 2,722,285.49 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,795.19 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر عند 612,664.12 ليرة، بما يُعادل (404.0 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر في لبنان عند 87,523,445.59 ليرة، ما يُعادل 57,716.66 دولار.