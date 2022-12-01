تعرف على سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 1 ديسمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الخميس 1 ديسمبر ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية تناسباً مع ارتفاع سعر مؤشر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، وسجلت العقود الفورية اليوم عند 1,782.30 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 86,026.49 ليرة لبنانية، بما يُعادل (57.30 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 78,857.62 ليرة لبنانية، بما يُعادل (52.53 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 75,273.18 ليرة لبنانية، بما يُعادل (50.14 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 64,519.87 ليرة لبنانية، ما يُعادل (42.98 دولار).

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 50,182.12 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (33.43 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 43,013.25 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.65 دولار).



سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في لبنان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 عند 2,675,725.08 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,782.30 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الخميس 1 ديسمبر عند 602,185.46 ليرة، بما يُعادل (401.12 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 1 ديسمبر في لبنان عند 86,026,494.77 ليرة، ما يُعادل 57,302.23 دولار.