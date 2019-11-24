تعرف على كيفية تجاوز حظر الإنترنت

يرى الخبير الألماني في تكنولوجيا المعلومات فابيان ماركوارت في حوار أجراه معه موقع “دويتشه فيله”؛ أن الحيلولة دون قطع الأنظمة السياسية للإنترنت على المواطنين ممكن من الناحية النظرية.

ويوضح الخبير الألماني أن إحدى هذه الطرق اللجوء إلى خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN). وتمكن هذه التقنية من الوصول إلى خوادم الإنترنت في بلدان أخرى بشكل مجاني إذا كان الوصول إليها محظورًا أو مقيدا في البلد الذي يقيم فيه الشخص.

ولا تتيح هذه التقنية فقط إمكانية استخدام الإنترنت بدون رقابة بل يمكن للمستخدم إخفاء هويته ومكان تواجده حيث يصعب على السلطات تحديد موقع تواجده.

ويضيف الخبير الألماني في حواره لموقع “دويتشه فيله” أن طرق الاستفادة من هذه الخدمة تتطلب بعض التقنية لاستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN). وأوضح الخبير الألماني أن الكثير من يستخدمون هذه التقنية للوصول إلى خدمة اليوتوب دون التعرض للرقابة والحظر.

ويمكن لمستخدمي الإنترنت الاستفادة من خدماتها بشكل مباشر بدون وسيط عبر الأقمار الصناعية عبر تثبيت هوائي على سطح البيت، لكن المشكلة تتجلى ـ حسب الخبير الألماني ـ في أن الأنظمة يمكنها أن تترصد من اقتنى تلك التقنية ومن ثبت هوائيا في سطح بيته.