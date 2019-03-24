قطر: تملك الأجانب للعقارات يرفع العوائد بنسبة 18%

قطر

توقعت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إحدى كبرى الشركات العقارية في قطر، ارتفاع العوائد الاستثمارية للمطورين، بعد اتخاذ الحكومة خطوات فعلية نحو السماح للأجانب بتملك العقارات والانتفاع بها في 26 منطقة بالدولة.

وأوضحت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أمس السبت، أن عوائد المطورين العقاريين ستصل إلى ما بين 15 و18 في المائة، مستفيدة من انتعاش المبيعات على ضوء القانون الجديد لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وحددت الحكومة القطرية يوم الأربعاء الماضي، المناطق والأماكن التي يُسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، معلنة مجموعة من الحوافز حسب قيمة التملك، تتضمن الإقامة الدائمة لمالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار.

وأعلنت الحكومة 10 مناطق مشمولة بالتملك الحر، هي مناطق الخليج الغربي، اللؤلؤة، منتجع الخور، القصار، الدفنة، عنيزة، لوسيل، الخرايج، جبل ثعيلب، وروضة الجهانية.

كما حددت 16 منطقة أخرى يُسمَح بالانتفاع بها لمدة 99 عاماً، هي: مشيرب، فريج عبدالعزيز، الدوحة الجديدة، الغانم العتيق، منطقة الرفاع والهتمي العتيق، اسلطة، فريج بن محمود 22، فريج بن محمود 23، روضة الخيل، المنصورة وفريج بن درهم، نجمة، أم غويلينة، الخليفات، السد، المرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة المطار.

وقالت الأصمخ إن القانون الجديد سيسمح لملّاك العقارات ببيع عقاراتهم في المناطق والأماكن المحددة بشكل مجزأ، بما يعطي مرونة وسهولة في بيع وحدات العمارات أو المجمعات السكنية أو مساحات المجمعات التجارية، بشكل أفضل من بيعها كتلةً واحدة.



وأشار التقرير إلى أن تنفيذ القانون سيساهم في ضخ سيولة جديدة للسوق العقاري، وخاصة إذا ساهمت البنوك بتوفير منتجات جديدة تقدم دعماً جيداً للراغبين في شراء الوحدات السكنية.

ولفت إلى أنّ تملك غير القطريين للعقارات، يصبّ في صالح تعزيز القطاع العقاري والاستثمار فيه، متوقعاً أن يواصل القطاع العقاري نشاطه الإيجابي خلال العام الحالي، مصحوباً بنموّ عمليات الإنشاء.

وحول أسعار العقارات وفق الصفقات الأخيرة المبرمة في الفترة من 10 إلى 14 مارس/ آذارالجاري، أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في شقق الأبراج المتعرجة بمنطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 12 ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بموقع الشقة والإطلالة.

أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12 و22 ألف ريال للمتر المربع، وذلك حسب المطور العقاري.

وعلى صعيد أسعار الفلل، بلغ متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد نحو 3.6 ملايين ريال، لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع. وينطبق هذا السعر أيضاً على الفلل في مناطق الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى.

وأضاف التقرير أنه تنخفض أسعار الفلل كلما اتجهنا شمالاً إذ يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

وكان مدير شركة روتس العقارية، أحمد العروقي قد قال لـ"العربي الجديد" يوم الخميس الماضي، إن قانون تنظيم تملك العقارات سيساهم في الحفاظ على استقرار السوق العقاري، لافتاً إلى أن المطورين والمستثمرين ستكون أعينهم في هذه الفترة على تحريك المبيعات.

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