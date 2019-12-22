  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. توقيع الاتفاق بين أمريكا والصين قريب جداً

توقيع الاتفاق بين أمريكا والصين قريب جداً

منشور 22 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:05
بموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية
الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا"
أبرز العناوين
الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا"

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا"، مضيفاً "حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا".

وأُعلن عن ما يعرف باتفاق المرحلة واحد في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن الاتفاق سيوقع في أوائل يناير كانون الثاني مضيفا أن الاتفاق ترجم بالفعل ويجري تنقيحه من الناحية الفنية.

الصين وأمريكا اتفقتا على نص المرحلة واحد من اتفاق التجارة
النزاع التجاري بين الصين وأمريكا يتصاعد بفعل عوامل سياسية

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...